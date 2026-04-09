Trump dice que Irán no está cumpliendo lo acordado sobre el tránsito de crudo en Ormuz

"Irán está haciendo un trabajo muy deficiente —deshonroso, dirían algunos— al permitir el paso del petróleo a través del estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!", escribió el republicano en un breve mensaje en su red social Truth Social.

Trump ya advirtió a Irán horas antes de que debía desistir de inmediato de realizar cobros a petroleros por atravesar el estrecho, a raíz de reportes que apuntaban a posibles tarifas impuestas por Teherán a embarcaciones que crucen el paso marítimo.

"Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros", dijo Trump en su mensaje anterior en Truth Social, en el que añadió: "¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!"

De acuerdo con reportes del monitor global de buques Kpler, algunas embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón han sido avistadas atravesado la vía marítima, vital para el comercio global de hidrocarburos, lo que indica que el tráfico marítimo podría estar empezando a normalizarse tras el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán.

A su vez, la cadena Fox News informó que un buque petrolero con bandera India atravesó hoy también el estrecho.

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EE.UU. aceptó el acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán a condición de que la república islámica, que ha limitado el tráfico en Ormuz tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, implementara "la apertura completa, inmediata y segura" del paso.

Dos días después de alcanzado el acuerdo, persiste la incertidumbre sobre su solidez ante la exigencia de Teherán de que Líbano debe ser incluido en el alto el fuego y los ataques de Israel contra objetivos de Hizbulá en el país vecino deben cesar.

Está previsto que Washington y Teherán inicien el sábado negociaciones en Islamabad para alcanzar un acuerdo de paz.