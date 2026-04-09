Un tenor mexicano y un pianista español deleitan en Panamá por la unidad iberoamericana

"La idea de fusionar la cultura mexicana en la española es el motivo de que estamos aquí en Panamá (y así) mostrar en esta maravillosa tierra estos dos repertorios", dijo a EFE el pianista Fernández Aguirre, oriundo del País Vasco (norte de España), en la presentación antes del concierto la noche del miércoles ante un público entregado.

Todo ello bajo la búsqueda de "promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad, como pilares de una comunidad iberoamericana unida por su historia, su idioma y su música", según la información oficial de las embajadas de España y México en Panamá.

"Es un concierto que ha sido una suma de voluntades (...) y que hayan tenido esta iniciativa, de conformar un equipo que sea representativo de estos tres países, de Latinoamérica e Iberoamérica. Estoy muy honrado de que se me haya considerado ser embajador de la cultura tanto de mi país como de España", señaló el tenor mexicano.

El recital se presenta como la antesala cultural de dos hitos diplomáticos que impactan a Iberoamérica este año como es la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno que se celebrará el próximo noviembre en Madrid, 35 años después de la primera edición en Guadalajara, México.

Y, además, Panamá será la sede el próximo junio de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), coincidiendo con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá realizado en 1826 por Simón Bolívar en la actual sede de la cancillería panameña para abordar la posible unificación de Latinoamérica frente a la amenaza colonial de Europa y Estados Unidos.

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"'Iberoamérica, un concierto que nos une' es mucho más que una frase. Nos unen nuestros orígenes, culturas, valores y artistas. Realmente, el arte y la cultura une a la humanidad", declaró en rueda de prensa previa al concierto la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich.

Camarena y Fernández Aguirre se fusionaron en Panamá para este concierto lírico en pro de "reafirmar los valores que unen" a Iberoamérica, como la promoción efectiva del Derecho Internacional, los Derechos Humanos, el multilateralismo y la paz, según la información oficial.

"Creo que es el momento de elevar la voz (...) que en este momento tan complejo la diplomacia cultural juega un rol fundamental para tender puentes, no elevar muros, convencer y no imponer", señaló por su parte el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios.

Camarena ha hecho historia al ser el único cantante en realizar bises en tres producciones distintas del Metropolitan Opera House de Nueva York, hazaña que repitió en los principales teatros de Madrid, Londres y Barcelona.