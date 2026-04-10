Aeropuertos UE alertan de "crisis sistémica" de queroseno si Ormuz no reabre en 3 semanas

"Si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se restablece de forma estable en las próximas tres semanas, una escasez sistémica de combustible de aviación en la UE podría convertirse en realidad", señaló en una carta dirigida a los comisarios europeos de Energía y Transporte, Dan Jørgensen y Apóstolos Tzitzikóstas.

En la misiva, que adelantó el diario Financial Times y a la que ha tenido acceso EFE, el director general de ACI Europe, Olivier Jankovec, advirtió de que una interrupción prolongada del suministro de queroseno tendría efectos directos sobre las operaciones aeroportuarias, la conectividad y la economía europea.

La organización subraya que el transporte aéreo genera unos 851.000 millones de euros de PIB y sostiene cerca de 14 millones de empleos en Europa, por lo que una reducción del tráfico afectaría a sectores clave como el turismo y las exportaciones de alto valor, en un momento especialmente sensible por la proximidad de la temporada alta de verano.

Aunque los aeropuertos no gestionan directamente el suministro de combustible, en manos de compañías energéticas, ACI Europe alerta de que una escasez provocaría disrupciones en cadena en todo el sistema económico, agravando además el impacto del encarecimiento del petróleo.

La UE importa a través del estrecho de Ormuz aproximadamente el 40 % del queroseno refinado que consume, y los buques que transportan este combustible suelen tardar un mes en llevarlo a territorio europeo.

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Ante esta situación, el sector reclama a la Comisión Europea una supervisión urgente del mercado del queroseno, al considerar que actualmente no existe una evaluación a escala comunitaria de la producción, disponibilidad o reservas.

Asimismo, pide medidas excepcionales como facilitar las importaciones, estudiar compras conjuntas a nivel europeo o reforzar las obligaciones de refino dentro de la UE para garantizar el suministro.

ACI Europe también insta a clarificar la aplicación del reglamento europeo sobre emisiones de metano, al advertir de que podría disuadir a proveedores externos de suministrar combustible al mercado comunitario.

Más allá de la urgencia, la asociación considera que la crisis pone de relieve la elevada dependencia de la UE de importaciones de queroseno y la necesidad de reforzar su autonomía estratégica energética a medio plazo.

La CE está recabando información del sector para contar con una fotografía más clara de la situación antes de contemplar posibles medidas.