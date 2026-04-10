África, el continente donde más crece el catolicismo, espera con expectación a León XIV

Esperado con gran expectación, su viaje empezará en Argelia, país de mayoría musulmana que recibe a un pontífice por primera vez y cuenta con un alto simbolismo para León XIV, al tratarse de la patria de San Agustín, fundador de la orden a la que pertenece Robert Prevost.

Después, el Santo Padre se dirigirá a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, naciones subsaharianas de mayoría católica que ya en el pasado acogieron la visita de un papa.

En esos tres países, León XIV encontrará las siguientes realidades:

Camerún será la segunda parada de León XIV. Un 24,3 % de sus 29,1 millones de habitantes se considera católico, frente al 19,8 % de protestantes, 21,6 % de musulmanes y al 20 % de otras religiones locales, según la estadounidense Asociación de Archivos de Datos Religiosos (ARDA, en inglés).

El primer papa en visitar este país africano fue Juan Pablo II, en 1985, cuyos pasos siguió Benedicto XVI en 2009.

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La capital, Yaundé, y las ciudades de Bamenda y Duala acogerán entre el 15 y 18 de abril al pontífice estadounidense-peruano.

Bamenda se encuentra en el noroeste del país, donde en 2017 estalló un conflicto entre el Ejército e insurgentes independentistas anglófonos, al considerarse marginados frente al Gobierno central francófono.

En esta región, de mayoría musulmana, también se han incrementado las tensiones entre los pastores mbororo-fulani, que profesan el islam, y la población cristiana; aunque estas disputas tienen más relación con la etnia y los recursos.

En el norte, se producen asimismo ataques esporádicos del grupo yihadista nigeriano Boko Haram, y en menor medida de su escisión desde 2016, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

A pesar de ser rico en recursos como petróleo, gas o minerales, el 26,7 % de la población se encuentra en la pobreza, según el Banco Mundial (BM), principalmente por la corrupción y el autoritarismo del Gobierno de Paul Biya, el segundo mandatario que lleva más tiempo en el poder y, a sus 93 años, el presidente de más edad del mundo.

La siguiente etapa del viaje papal africano será Angola, un país donde el 91,3 % de sus 37,8 millones de habitantes son cristianos (48,5 % católicos), y donde están previstas visitas entre los días 18 y 21 a la capital, Luanda, que conmemora este año su 450 aniversario, así como a las ciudades de Muxima y Saurimo.

Al igual que Camerún, Angola recibió la visita de Juan Pablo II en 1992 y de Benedicto XVI en 2009.

Su Constitución establece la laicidad del Estado, y prohíbe la discriminación contra alguno de los 88 grupos religiosos reconocidos, aunque se estima que existen otros 1.200 no reconocidos; un 6,4 % de los angoleños sigue religiones minoritarias y locales, mientras que los musulmanes representan en torno al 1,1 % de la población.

El país está dirigido por el presidente João Lourenço, criticado por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, que denuncian que las fuerzas de seguridad actúan con impunidad y cometen violaciones de derechos para reprimir las voces críticas.

Mientras Angola posee vastas reservas minerales y petrolíferas, y su economía se encuentra entre las de mayor crecimiento del mundo, esa pujanza económica es muy desigual, con un 39,3 % de pobreza y una tasa de desempleo del 14,1 %, según el BM.

La última parada será Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África donde León XIV visitará la capital, Malabo, y las ciudades en la parte continental de Mongomo y Bata, del 21 al 23 de abril.

Juan Pablo II ha sido el único papa, hasta ahora, que ha pisado suelo ecuatoguineano, durante una visita en 1982.

Este pequeño país de 1,8 millones de habitantes, situado en la costa occidental de África, cuenta con un 87,9 % de cristianos entre su población, incluidos un 68,5 % de católicos.

Aunque se trata de un destacado productor de petróleo de África subsahariana, un 8,8 % de sus habitantes vive en la pobreza, y su riqueza está distribuida de forma muy desigual, según el BM.

Si bien su Constitución garantiza la libertad religiosa y establece que no existe una religión nacional, en la práctica las autoridades dan preferencia a la Iglesia Católica y a la Protestante.

El presidente del país, Teodoro Obiang, de 83 años, dirige el país con puño de hierro desde 1979 y es el presidente que más tiempo lleva en el poder en el mundo.

Desde su independencia de España en 1968, Guinea Ecuatorial está considerada por las organizaciones pro derechos humanos uno de los países más corruptos y represivos del mundo. EFE