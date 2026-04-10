Alto comisionado de la ONU pide a Rusia revocar la declaración de Memorial como extremista

Ginebra, 10 abr (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, criticó este viernes la declaración de la organización Memorial, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2022, como "extremista" por la Justicia rusa, y pidió que revoque esa decisión, que en la práctica supone criminalizar su labor.