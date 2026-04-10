Arabia Saudí anuncia 5 nuevas rutas de mercancías por ferrocarril ante la crisis de Ormuz

La empresa dijo en un comunicado que esta medida se ha tomado "en medio de los rápidos cambios que se producen en las cadenas de suministros mundiales" y que las rutas conectan los puertos del golfo Pérsico con el centro y norte de Arabia Saudí, e incluso se extienden hasta el mar Rojo y "los países al norte del reino", en referencia a Jordania.
"Esta red de transporte multimodal combina el transporte por carretera y ferrocarril, lo que facilita el flujo de las cadenas de suministro y mejora la eficiencia del movimiento de mercancías a través de las diversas rutas", indicó SAR.
Asimismo, las nuevas rutas facilitarán el transporte de mercancías y fortalecerán las cadenas de suministro nacionales en apoyo a sectores como la industria petroquímica o minera, mientras que "impulsarán el flujo de importaciones y exportaciones".
La nota apuntó que estos corredores darán servicios a "una amplia gama de clientes" de empresas industriales, mineras o navieras que no especificó.
El reino árabe, uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, ha sido fuertemente afectado por los ataques de represalia de Irán contra su territorio -que han obligado al cierre de plantas energéticas- y del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde se distribuye una quinta parte del crudo mundial.
Por esta razón, Arabia Saudí ha buscado alternativas al transporte marítimo y, a finales de marzo, anunció la creación de nuevos corredores ferroviarios que conectan los puertos del golfo Pérsico con el paso fronterizo de Al Haditha con Jordania; mientras que también desvió millones de barriles de petróleo al mar Rojo para mantener el suministro.