Baja el desempleo en la mayoría de la región uruguaya fronteriza con Brasil

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en el que muestra el índice de actividad, empleo y desempleo en las diferentes regiones del país sudamericano.

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el departamento de Maldonado -donde se ubica la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este- tuvo el índice de empleo más alto (67,9 %), seguido por Soriano (65,3 %), Flores (64,2 %), Florida (62,3 %) y Lavalleja (61,2 %).

Por el contrario, el departamento de Treinta y Tres tuvo el desempleo más alto (14,2 %) y le siguieron Paysandú (10,8 %), Río Negro (10,3 %), Colonia (9,2 %) y Lavalleja (9 %).

Mientras tanto, en Montevideo el empleo es del 60,5 % y el desempleo de un 7,2 %, al tiempo que en Canelones el empleo es de un 59,2 % y el desempleo es de un 7,9 %.

Según los datos del último censo, estos dos departamentos acumulan poco más de 1,9 millones de habitantes, lo que representa casi el 55 % de la población de Uruguay.

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En el caso de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rocha y Rivera, que comparten frontera terrestre con Brasil, el desempleo bajó en tres de estos, respecto al período trimestre diciembre 2024-febrero 2025.

En Artigas pasó de 12,9 % a 6,6 %, en Rivera de 8,8 % a 8,2 % y en Rocha de 5,6 % a 4,7 %.

En el caso de Cerro Largo, el desempleo entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 fue de 5,6 % y entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 pasó a 6,4 %.

La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en el 7,4 % en febrero, mientras que la tasa de actividad se situó en 64,6 % y la tasa de empleo fue de 59,8 %.