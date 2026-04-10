Barron Trump se estrena en el mundo de los negocios con una bebida de yerba mate

Sollos Yerba Mate Inc. se prepara para lanzar en mayo un 'pack' de 12 latas con sabor a piña y coco, indica el perfil de la empresa en LinkedIn, donde se describe como "una marca de bebida y estilo de vida construida en torno a la yerba mate e ingredientes limpios y funcionales".

La empresa fue creada en diciembre de 2025 en el estado de Delaware y cuenta con Barron Trump como uno de sus cinco directores, junto a Rodolfo Castello, Valentino Gomez, Spencer Bernstein y Stephen Hall, indica su solicitud para operar en Florida y divulgada por los medios.

Bernstein y Hall, que además tienen funciones de presidente y vicepresidente, son antiguos compañeros de Barron en la escuela privada Oxbridge Academy de West Palm Beach (Florida), cercana a la mansión familiar de Mar-a-Lago, publicó este viernes The New York Post.

El más joven del clan Trump, nada más cumplir 18 años, ya creó una empresa con dos compañeros de esa escuela llamada Trump, Fulcher & Roxburgh Capital, pero la cerraron tras la victoria electoral de su padre, por lo que esta sería su incursión práctica en un negocio de consumo.

Poco se sabe de Sollos, puesto que su página web no incluye información, pero su LinkedIn indica que el nombre -la palabra sol del derecho y del revés- es un homenaje a la vida en el sur de Florida, donde hay "una oportunidad de pasar tiempo en el exterior todo el año".

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En marzo, la revista People adelantó que Barron, antes de terminar sus estudios universitarios en Económicas, se preparaba para un "un punto de inflexión" en su vida, que seguiría los pasos de su padre como empresario y, sobre todo, pretendía "ganar mucho dinero".

"Barron ha heredado el interés de su padre en generar dinero y hacerse un nombre, y está en camino a ser empresario", dijo una fuente cercana a esa publicación.

A finales del año pasado, Forbes estimó que Barron tiene una fortuna de 150 millones de dólares, por delante de alguno de sus hermanos, y aún más dinero almacenado en 'tókens' que puede alcanzar unos 525 millones de dólares, fruto de su experiencia en el mundo cripto.

A Barron, precisamente, se le atribuye el acercamiento de Donald Trump al mercado de las criptomonedas y es uno de los fundadores, junto a este y sus hermanos mayores, de la plataforma World Liberty Financial, aunque no parece tener un papel ejecutivo, sino de imagen.

Aparte de eso, al joven lo rodean especulaciones en internet, no confirmadas, sobre 'insider trading' y sobre su posible papel en la gestión de las redes sociales de la Casa Blanca, cuyas publicaciones muestran una destreza narrativa propia de las generaciones nativas digitales.