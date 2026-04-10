Belmont pone en jaque la primera posición de Fujimori en elecciones de Perú, según sondeos

Redacción Internacional, 10 abr (EFE).- El inusitado ascenso del empresario y exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Obras) en las encuestas de intención de voto en las elecciones presidenciales de Perú pone en jaque la primera posición de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), según los sondeos realizados a dos días de los comicios.

Belmont, un experimentado político de 80 años con mucha llegada en redes sociales como Facebook y Tik Tok, ha terminado por captar en la última semana el voto desencantado que durante meses no se terminaba de definir, de una manera incluso más acelerada que el ascenso del izquierdista Pedro Castillo en las elecciones de 2021.

A dos días de la votación, la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) tiene aún el primer lugar con 13,1 %, de acuerdo a un simulacro de voto privado realizado por Ipsos, cuya difusión en Perú está prohibida por la normativa electoral, que solo permite publicar sondeos hasta siete días antes de las elecciones.

En segundo lugar de esa misma encuesta figura Belmont con 10,8 % cuando hace menos de una semana tenía 3,2 %, gracias a que este empresario, miembro de una de las familias más adineradas de Perú y con un pensamiento que mezcla lo conservador con lo social, ha logrado conectar con el electorado de zonas rurales y también de las clases más empobrecidas.

"Belmont ha triplicado sus cifras en una semana, con una tasa muy acelerada, y no solo es en Lima, sino en el centro y sur del país", señaló el director de Ipsos Perú, Alfredo Torres, en una reunión privada con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

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De acuerdo a Ipsos, la principal explicación del avance de Belmont y el respaldo a Álvarez está en el rechazo de un amplio sector del electorado al 'establishment' político y la dificultad que enfrentaron las nuevas opciones para hacerse conocidas entre 35 candidatos presidenciales.

En tercer lugar, con 9,3 % aparece Carlos Álvarez (País Para Todos), un famoso cómico de la televisión peruana que ha hecho imitaciones de políticos durante más de 30 años y que ha dado el salto a la política con un proyecto de derecha; seguido del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 7,5 %.

Relegado a la quinta posición tras haber liderado las encuestas de intención de voto durante el último año está con 6,6 % el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato del ultraderechista partido Renovación Popular.

Luego se sitúan el candidato de centroizquierda Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 4,4 % y el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 3,8 %.

"No sabemos si Belmont va a pasar a Fujimori, o si se va a frenar y un tercero podría superarlo. Entre los que tienen opciones de superarlo están Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez", señaló Torres.

El simulacro de Ipsos fue realizado el miércoles 8 de abril a 1.200 personas adultas habilitadas para votar de todo el territorio nacional, con un margen de error del 2,8 %.