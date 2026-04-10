Bruselas trabaja en enfoque "pragmático" en metano para proteger compras de gas y petróleo

"No pensamos reabrir o enmendar el reglamento, traería más incertidumbre. La regulación establece que su implementación no deberá poner en peligro la seguridad de suministro de la UE, y esto es extremadamente importante ahora, obviamente", dijo este viernes en rueda de prensa la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen.

La portavoz agregó que el Ejecutivo comunitario impulsará "una aplicación pragmática de la regulación del metano" para "proporcionar un marco claro, predecible y seguro".

La Comisión Europea presentará próximamente soluciones de cumplimiento, sanciones y orientaciones de esa reglamentación, que exige que los importadores de gas y petróleo monitoricen, informen y reduzcan las emisiones de metano asociadas a su producción y transporte.

"Preferimos un sistema simple que permita demostrar el cumplimiento de los requisitos de importación", añadió Itkonen.

La portavoz no explicó los detalles de esas recomendaciones ni cómo se implementarán, ya que por su propia naturaleza no son vinculantes para los Estados miembros, pero señaló que tendrán en cuenta las "tan necesarias flexibilidades" que reclama la industria.

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En cuanto a las sanciones, la misma fuente señaló que "el objetivo es una aplicación uniforme y coordinada de las sanciones, de forma que no ponga en peligro la seguridad de suministro".

El pasado septiembre, durante una visita a Bruselas, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, pidió al comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, que la UE cambiara sus normas sobre metano.

"Si quieres mover gas de EE.UU. en la UE, tienes que cambiar el marco regulatorio", porque esa normativa "extraterritorial" es como decirle a las empresas "no hagas negocios aquí", declaró Wright.

El comisario europeo de Energía, por su parte, había asegurado previamente que la UE no renunciaría a su soberanía legislativa, pero se abrió a adaptar ese reglamento.

Más explícito, Wright dijo a propósito de sus reuniones con el comisario de Energía y con la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, que "ambas partes coinciden en que, con la regulación tal y como está redactada ahora, no se va a ver nada de gas de EE.UU. llegando a la UE, nada".

En el marco del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU., que fija un arancel del 15 % para las exportaciones europeas, Bruselas se comprometió también a que los Veintisiete adquieran 750.000 millones de euros en energía estadounidense en tres años.

En 2025, Estados Unidos fue el segundo suministrador de gas a la UE, con el 26 % de las importaciones totales y superado sólo por Noruega (31 %) y fue además el primer proveedor de gas natural licuado (GNL), con el 58 % del total de las compras de los Veintisiete, según datos de la Comisión Europea.

En enero y febrero de 2026, últimos meses con datos disponibles, los ratios estadounidenses ascendieron hasta el 29 % del gas total y el 62 % de GNL.