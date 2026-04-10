Canciller paraguayo llama "al orden" a embajador ante EEUU por críticas a Gobierno de Peña

Ramírez convocó y se reunió en su despacho con Leite -quien encabeza la Embajada en Washington desde julio de 2025- "para expresarle su disgusto por sus últimas declaraciones y recordarle que como embajador está obligado a mantener una conducta acorde a sus funciones", detalló la Cancillería en una nota.

El jefe de la diplomacia paraguaya señaló al representante ante Washington "que la normativa que regula el Servicio Diplomático y Consular establece muy claramente que manifestaciones como las que hizo a los medios no corresponden" y sentenció, según el comunicado, que "situaciones de este tipo no deberían repetirse".

La cartera de Exteriores indicó que Leite "admitió que cometió un error" y se "extralimitó", al tiempo que expresó que "de ahora en más tendrá una conducta acorde a su condición".

Leite fue ministro de Industria y Comercio durante el Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), actual titular del gobernante Partido Colorado.

En 2023 fue elegido senador por el coloradismo, cargo del que se apartó de forma temporal en julio del año pasado, cuando la Cámara Alta aprobó su designación como embajador.

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El martes, Leite declaró a la Radio Ñandutí que en la Administración de Cartes se proyectaba "una imagen de cero corrupción".

"Yo me cruzo todavía hoy con empresarios, proveedores del Estado, y me dicen: 'En la época de Cartes no había ni olor a coima, no nos rompían las bolas ni para ganar una licitación, ni para cobrar, y se cobraba al día'. Tenemos que volver a eso", indicó.

Además, criticó al ahora exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos por la falta de pago a proveedores del Estado y, según dijo, por no transparentar el monto de la deuda.

Fernández Valdovinos, quien fue cesado del cargo el 31 de marzo, había anunciado una "economía de guerra" en la parte fiscal por la caída de los ingresos en la recaudación tributaria y llamó a las entidades públicas a "apretarse los cinturones".