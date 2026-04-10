Cancillería peruana supervisará comicios en 2.497 mesas de sufragio en el exterior

"Vamos a tener gente especialmente calificada para resolver cualquier duda. Esta es una tarea que se ha hecho, por supuesto, en coordinación con los organismos electorales", declaró el canciller Hugo de Zela.

Cerca de 1,2 millones de peruanos votarán en el exterior y el Centro de Monitoreo de la cancillería seguirá las incidencias a través de 25 estaciones interconectadas con los 114 consulados del Perú en el extranjero.

En una comunicación virtual, los cónsules generales en Sídney (Australia), Buenos Aires (Argentina) y Madrid (España) informaron al ministro que ya se ha recibido el material electoral procediéndose a trasladarlo hacia los locales electorales.

"Cada compatriota en el exterior tiene que cumplir con su deber cívico y contribuir al fortalecimiento de la democracia", dijo De Zela sobre las elecciones en las que se elegirá al presidente de la república, dos vicepresidentes y representantes al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Debido a la diferencia horaria con el Perú, los peruanos residentes en Nueva Zelanda iniciarán el proceso electoral el sábado 11 de abril a las 14:00 de Perú, seguido de la apertura del proceso electoral en Australia y Japón, a las 16:00 y 17:00 horas del mismo día respectivamente.

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Asimismo, la cancillería indicó que, por razones de seguridad y dificultades logísticas, el 12 de abril no se podrá llevar a cabo el proceso electoral en Venezuela, Irán, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Jordania, y Líbano.

De los 27,32 millones de electores hábiles, 2,5 millones son jóvenes y se enfrentan a la urna por primera vez, lo que ha contribuido a la fluctuación de las tendencias electorales, pues han cambiado varias veces de candidato.

Los electores ejercerán su derecho en las 92.720 mesas de votación dentro de los 10.550 locales de votación repartidos dentro y fuera del país, 10.336 en Perú y 207 en el extranjero.

En el exterior, hay habilitados 1,2 millones de peruanos para votar, especialmente en Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606) .

El panorama político está tan fragmentado que ninguno de los postulantes supera el 16 % de intención de voto, por lo que, casi con toda seguridad, habrá una segunda vuelta el 7 de junio entre los dos más votados.

Lo más probable es que pase la candidata derechista Keiko Fujimori, que es la cuarta vez que se presenta a unas elecciones generales, y junto a ella hay cuatro postulantes que cosechan entre el 8 % y 11 %.