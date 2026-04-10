Catar y Reino Unido piden construir sobre alto el fuego para prevenir expansión de guerra

Abdulrahmán y Starmer, de visita oficial en Doha, confirmaron "la necesidad de construir sobre él (el alto el fuego) de manera urgente para prevenir la expansión del área de tensión en la región", de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores de Catar.

En este sentido, el también jefe de la diplomacia catarí insistió en la importancia de garantizar la seguridad de las rutas marítimas y la libertad de navegación y el comercio internacional para contribuir a "preservar la estabilidad de la región y las cadenas de suministro globales".

Catar, uno de los principales exportadores de gas natural licuado (GNL) del mundo, ha sufrido las repercusiones de la guerra por el cierre del estratégico estrecho de Ormuz -por donde transitan alrededor de una quinta parte de los hidrocarburos del planeta- y también por ataques directos de Irán contra su territorio.

Starmer dijo que sus conversaciones con funcionarios cataríes "derivaron rápidamente hacia el alto el fuego, con la sensación de que es frágil, que se necesita más trabajo, que el estrecho de Ormuz debe ser parte de la solución, y con la firme convicción de que no puede haber restricciones ni trabas a la navegación".

"Esto es muy importante para nosotros porque nos está afectando en nuestro país, en nuestra economía", insistió el líder británico en declaraciones desde Doha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, Starmer habló anoche con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que coincidió en la necesidad de contar con un "plan práctico" que permita restablecer el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, informó un portavoz de la residencia oficial de Downing Street.

En la conversación, Starmer explicó a Trump las conversaciones que mantiene actualmente con los líderes de los países del golfo Pérsico y con militares de esa región a fin de reabrir Ormuz.

"Acordaron que, ahora que existe un alto el fuego y un acuerdo para abrir el estrecho, estamos en la siguiente etapa para encontrar una solución", añadió el portavoz oficial.

El primer ministro británico tiene previsto regresar hoy al Reino Unido tras visitar Catar, Baréin, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Starmer considera que los barcos que transitan por Ormuz deben tener navegación "libre de peaje" como parte del alto el fuego de dos semanas alcanzado esta semana entre EE.UU. e Irán, en medio de la inquietud de que los iraníes pretenden cobrar por el paso a través del estrecho.