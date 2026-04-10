Cierran colegios electorales en Yibuti, donde el presidente Guelleh busca un sexto mandato

Unos 256.000 votantes registrados -de una población de casi 1,2 millones de personas- estaban llamados a las urnas en algo más de 700 colegios electorales que abrieron a las 06:00 horas (03:00 GMT) y cerraron a las 19:00 horas (16:00 GMT), una hora después de los previsto, para permitir ejercer su derecho a todos los votantes, según reportaron medios locales.

La jornada se desarrolló con normalidad en unas elecciones en las que se espera que Guelleh, jefe de la Concentración Popular por el Progreso (RPP, en sus siglas en francés), partido que domina la política nacional desde 1979, revalide el cargo.

Mientras la oposición mantiene que los comicios no son ni libres ni transparentes, el presidente, de 78 años y candidato de la coalición Unión para la Mayoría Presidencial (UMP), compite con el líder del Centro de Demócratas Unificados (CDU), Mohamed Farah Samatar, un desconocido para el gran público.

Samatar, exmiembro del partido gobernante y cuya actual formación no cuenta con escaños en el Parlamento, es visto por los analistas como un rival sin opciones de derrotar a un gobernante que lleva casi tres décadas en la Presidencia.

De hecho, el mandatario, conocido por sus siglas IOG, es el sexto presidente en activo que más tiempo lleva en el poder en África.

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El quinto mandato de Guelleh debía ser el último, de acuerdo con una reforma constitucional de 2010 que eliminó los límites de mandato y estipuló un límite de edad de 75 años, lo que le excluiría de futuras elecciones.

Sin embargo, el Parlamento yibutiano aprobó en noviembre pasado retirar este límite de edad para presidir este pequeño país, cuya superficie de 23.200 kilómetros cuadrados está cubierta en gran parte por desierto.

Guelleh concurre a los comicios con la promesa de mantener en una región conflictiva la estabilidad del país, cuya ubicación estratégica ha conllevado la instalación de bases militares de potencias como Francia, Estados Unidos, China, Japón e Italia.

Se espera que los primeros resultados de estas elecciones se anuncien este viernes por la noche hasta la madrugada del sábado.