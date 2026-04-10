Colombia elevará del 30 % al 100 % los aranceles a las importaciones de Ecuador

La ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia, Diana Marcela Morales, aseguró este viernes que se tomó esa decisión porque el Ejecutivo ha "agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera".

"Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y por el contrario la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial", añadió Morales en un comunicado en el que dijo que Colombia decidió nivelar "con la nueva tarifa planteada por Ecuador" los aranceles a las importaciones.

Para Colombia, la decisión de Ecuador desequilibra las condiciones de competencia y mercado entre ambos países, lo que produce un impacto negativo a los productores nacionales que compiten en el mercado de la nación vecina.

Por esa razón, el Gobierno ya había presentado una demanda contra los aranceles ecuatorianos ante la Comunidad Andina (CAN) al considerar que violan el Acuerdo de Cartagena de 1969, con el que fue creado este mecanismo de integración regional.

Las exportaciones de Colombia a Ecuador sumaron 1.846,7 millones de dólares en 2025, mientras que las importaciones procedentes de ese país fueron de 830,1 millones, lo que arrojó un superávit comercial de 1.016,6 millones para el primero, según datos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

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La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial, comenzó con la imposición de aranceles del 30 % a partir del 1 de febrero y del 50 % desde el 1 de marzo por parte de Noboa.

El mandatario ecuatoriano alega que Colombia no hace lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común, de 586 kilómetros, donde operan bandas del crimen organizado.

En ese sentido, Noboa afirmó el jueves, al elevar al 100 % los aranceles, que no se puede llegar a acuerdos con un Gobierno que no tiene "el mismo compromiso" para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en alusión a Colombia.

La nueva escalada de la guerra comercial ocurre días después de que Petro asegurara que el exvicepresidente correísta Jorge Glas es un "preso político", declaración que Noboa catalogó como un "atentado contra la soberanía", motivo por el cual llamó a consultas al embajador de Ecuador en Bogotá.

El mandatario colombiano respondió el jueves ordenando a su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, "venir de inmediato" a Bogotá.