Diez detenidos en operación contra abuso sexual infantil en entornos digitales en Bolivia

La intervención se denominó 'Operación de Respuesta Operativa contra el Material de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ROMA I)' y se enmarcó en una ley que rige desde septiembre pasado para proteger a menores de la violencia sexual en entornos digitales, según un comunicado de prensa de la Fiscalía.

"Como resultado de esta intervención simultánea, el Ministerio Público en coordinación con la Policía Boliviana ejecutó un total de 19 allanamientos en distintos departamentos del país, logrando la aprehensión de diez personas adultas", dijo el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, citado en la nota.

En la operación también se identificó a un adolescente "con responsabilidad penal", añadió Mariaca.

El Ministerio Público aseguró que los resultados son fruto de un trabajo de investigación de "meses" liderado por la Fiscalía Superior en Razón de Género junto a las fiscalías departamentales y la Policía de Bolivia.

Durante los allanamientos, fueron incautados equipos tecnológicos y otros objetos, como dos computadoras de escritorio, 12 portátiles, 9 tabletas, 64 teléfonos móviles, 22 memorias externas, tres grabadoras de video digital (DVR) y un TV Box, que serán "sometidos a pericias especializadas", detalló la Fiscalía.

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Además, se hallaron otros elementos, como sustancias controladas, un arma de fuego, munición, material explosivo y dinero, lo que muestra "la complejidad" de los casos indagados y amplía las "líneas investigativas".

La operación se realizó "bajo principios de simultaneidad, reserva y coordinación centralizada", agregó la Fiscalía.

En septiembre se promulgó la 'Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales', norma promovida por la Fiscalía, que estableció nuevas figuras penales para sancionar delitos como el 'grooming', el ciberengaño pederasta o la difusión de material de abuso infantil en línea.