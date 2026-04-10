Director del IICA subraya la guerra de Irán como un gran desafío agrícola en Latinoamérica

El cierre parcial del estrecho de Ormuz está estrangulando principalmente el suministro de fertilizantes nitrogenados, algo preocupante en grandes potencias productoras de alimentos como Brasil, “que importa más del 50 % de sus fertilizantes”, como destaca Ibrahim.

El problema también afecta a otros grandes productores de la región, desde Argentina hasta México o EE.UU., cuenta el ingeniero agrónomo guyanés en una entrevista concedida durante una visita a Washington para mantener una ronda de contactos en un momento de crucial importancia para el sector.

“Estoy seguro de que la escasez de fertilizantes está afectando las decisiones de los agricultores en cuanto a siembra, cultivos y demanda. Esto repercutirá en los rendimientos, la productividad y la oferta y disponibilidad de alimentos para los consumidores”, explica.

A este problema, indica Ibrahim, se une además el que “los costos de la energía han aumentado debido a las restricciones vigentes, y el sector agrícola consume energía en diversos ámbitos”, lo que aboca a un encarecimiento del precio de los alimentos.

“IICA, como institución, trabaja para analizar estos casos y ayudar a los países a tomar decisiones sobre cómo gestionar estos factores de riesgo. Por ejemplo, les proporcionamos sistemas de información digital sobre el mercado, que permiten conocer la situación de los fertilizantes en los países, identificar las deficiencias, determinar qué países se ven más afectados y cómo promover un mayor intercambio de datos para abordar estos problemas”, afirma.

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“También les ayudamos a identificar las innovaciones y tecnologías necesarias para impulsar la producción con bajos insumos de fertilizantes”, añade el director general, que afirma que el IICA también está ayudando a “identificar oportunidades para reducir la dependencia de la importación de fertilizantes de una sola fuente”.

En ese sentido, el potencial rol de determinados países ha ganado importancia, como en el caso de Trinidad y Tobago, que al ser productor de gas natural -insumo esencial para amoníaco, urea y soluciones nitrogenadas- puede convertirse en un nuevo actor clave en las cadenas de suministro regionales.

Ibrahim apunta además que su país natal, Guyana, está dando los primeros pasos para convertirse también en productor de fertilizantes nitrogenados a partir del gas que produce.

El máximo responsable del IICA señala que el organismo cuenta además con un programa de bioeconomía que se enfoca en la producción de biofertilizantes para economías circulares, como los que se usan en el sector cafetalero, produciendo compost a partir de residuos del café.

En el marco de su visita a Washington, Ibrahim, ingeniero con más de tres décadas de experiencia internacional, ha presentado AgriConnect, una iniciativa que el IICA y el Banco Mundial (BM) crearon para trabajar en diversos frentes.

El programa se enfoca en la recuperación de infraestructura para facilitar la comercialización y el suministro de insumos, en el desarrollo del capital humano o en el impulso de capacidades, brindando apoyo técnico y las herramientas digitales, como la inteligencia artificial para mejorar la conectividad, cuenta Ibrahim.

Agriconnect, señala, también pone atención en una barrera clave para el sector, la falta de financiación y busca apoyar a los países para impulsar el desarrollo y transformación de proyectos para poder hacerlos viables y lograr que cuenten con capital necesario.

También, agregó Ibrahim, durante su visita a Washington ha ahondado acerca de "cómo colaborar más con EE.UU. en el programa del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal para el control de enfermedades transfronterizas” debido a la amenaza económica del gusano barrenador o la peste porcina africana en la región.