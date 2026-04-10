Dublín dice que protestas por el precio de la energía pueden provocar corte de suministro

El jefe del Ejecutivo subrayó que el bloqueo con camiones, autobuses y tractores de autopistas, puertos e infraestructuras críticas es "inconcebible" e "ilógico" en un contexto de crisis global de suministro.

En concreto, Martin aludió a un petrolero anclado frente a la costa oeste que no puede arribar al puerto de Galway (oeste) y a una refinería de Cork (sur) afectada por las protestas que, recordó, es la única que hay en la República de Irlanda.

"Alguien más podrá comprar ese petróleo si el barco no puede atracar", advirtió el primer ministro en declaraciones a la cadena pública RTÉ.

Al ser preguntado si Irlanda corre el riesgo de perder todo "su suministro de petróleo", Martin respondió: "correcto", tras avisar de que algunas gasolineras del oeste del país ya se han quedado sin combustible.

Representantes de diferentes grupos de manifestantes se reúnen hoy en Dublín con miembros del Gobierno, de coalición entre centristas y democristianos, para tratar de poner fin a las protestas que, además de limitar el suministro de combustible, han causado durante cuatro días caos circulatorios en la principales ciudades del país.

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A este respecto, Martin aseguró que su Ejecutivo está preparado para tomar "más medidas" para abordar la subida de los costes energéticos, pero insistió en que este tipo de manifestaciones no "son aceptables ni legítimas".

"Con el mayor de los respetos para todos -dijo-, personas no elegidas y autoproclamadas no pueden determinar quién recibe petróleo en este país, no pueden decidir quién llega a tiempo al hospital".

Asimismo, Martin señaló que el Ejército está "preparado para actuar" si fuera necesario.

El ministro irlandés de Justicia, Jim O'Callaghan, anunció este jueves que las Fuerzas Armadas cooperarán con la Policía irlandesa (Garda) para abrir de nuevo vías de transporte e infraestructuras críticas, si bien los uniformados se mantienen de momento acuartelados.