El Barça, ante la jueza que lo investiga por el caso Negreira: "El club cumple con todo"

En representación del club como persona jurídica imputada en la causa, Castro declaró este viernes ante la jueza que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre los años 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier, y que la Fiscalía cree que tenían como objetivo obtener decisiones arbitrales favorables al equipo azulgrana.

Según han informado fuentes jurídicas, Castro, que lleva poco más de tres meses como tesorero del club y que sólo ha contestado a las preguntas de la defensa de la entidad azulgrana, aseguró que el Barça "cumple con todo" y con la legalidad y que se intensificaron los controles tras el cambio en el Código Penal.

En este sentido, explicó que, desde 2010, cuando se modificó el Código Penal para introducir la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, el F.C. Barcelona introdujo más controles a los que ya existían, tarea que llevó a cabo el departamento Compliance, que actúa de forma independiente al club azulgrana para fiscalizar los gastos de la entidad.

En su breve declaración ante la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que ha durado apenas diez minutos, el tesorero del club no ha entrado en la materia de los informes sobre los árbitros, ya que la defensa se ha centrado básicamente en el Barça como persona jurídica y en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional por parte de la entidad azulgrana.

También declaró este viernes ante la jueza, en calidad de testigo, el delegado del primer equipo azulgrana, Carles Naval, quien explicó que desde 2014 era él quien recibía los informes sobre los árbitros vinculados al caso Negreira, y que los custodiaba y los validaba, para que después pudieran ser facturados y cobrados.

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Incluso, en alguna ocasión, autorizó algún pago, ya que tenía potestad para hacerlo si eran importes menores de 3.000 euros, según fuentes jurídicas.

El histórico delegado del primer equipo del Barça aseguró que los informes sobre los árbitros, que recibía por correo electrónico y que no iban firmados, estaban en la Ciudad Deportiva a disposición de todos los entrenadores y del cuerpo técnico, si bien dijo desconocer si eran utilizados o no, aunque opinó que poco.

Subrayó que estos informes consistían en un análisis sobre la manera de gestionar los partidos de cada colegiado y de su filosofía.

De hecho, el pasado mes de diciembre, comparecieron por videoconferencia como testigos los exentrenadores del Barça Luis Enrique Martínez (2014-2017), quien aseguró que no tenía conocimiento de estos informes, y Ernesto Valverde (2017-2020), el cual afirmó que no los había visto nunca, que no sabía si existían y que le daba igual porque no los hubiese utilizado.

Desde 2023, la justicia investiga el caso Negreira, en el que se hallan en calidad de investigados los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, además del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y su hijo.

En el marco de esta causa, los expresidentes azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu argumentaron el pasado 18 de septiembre, en su declaración como investigados, que cuando llegaron a la presidencia del Barça, Enríquez Negreira -y posteriormente su hijo- ya cobraban del club por servicios de asesoramiento sobre arbitrajes, por lo que decidieron mantener esos encargos dado que los informes eran de utilidad desde un punto de vista deportivo.

Además, Rosell alegó que el club no necesitaba pagar al exvicepresidente del CTA para ganar partidos, con un equipo en el jugaban futbolistas de la talla de Leo Messi o Gerard Piqué.