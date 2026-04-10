El clásico de terror 'Behind the Mask' tendrá una secuela que reunirá al elenco original

Nathan Baesel (quien interpreta al protagonista, el asesino en serie Leslie Vernon), Angela Goethals y Robert Englund formarán parte del proyecto, al igual que el director Scott Glosserman y el guionista David J. Stieve, según informó Variety.

'Behind the Mask II: The Return of Leslie Vernon', la cinta, que todavía no tiene fecha de estreno, narrará las nuevas aventuras del entonces prometedor asesino en serie.

La primera película de 2007 narró el ascenso del asesino y psicópata en serie, quien concedió a un equipo de filmación de documentales acceso exclusivo a su vida mientras planeaba su reinado de terror en el tranquilo pueblo de Glen Echo.