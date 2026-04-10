El DAX 40 cierra la semana casi plana y quedan en 23.803,95 puntos

El DAX 40 bajó hasta los 23.803,19 puntos, por debajo de los 23.806,99 con los que terminó la víspera, después de que el miércoles el selectivo germano superara la barrera de las 24.000 unidades.

El MDAX de las medianas empresas tuvo mejor día, pues ganó un 1,10 % hasta los 30.382,28 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX subió casi medio punto (0,42 %) hasta las 3.531,61 unidades.

El parqué alemán estuvo a punto de no terminar en rojo después de la publicación de los datos de inflación en Alemania, la mayor economía de Europa y que vio cómo la inflación en marzo alcanzó el 2,7 %, un 1,1 % más que en febrero, según comunicó la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Dominó la cautela en la compra y venta de acciones ante la situación geopolítica internacional, dominada por las expectativas ante los contactos entre representantes de Estados Unidos e Irán en Islamabad para avanzar hacia la resolución del conflicto en Oriente Medio.

Las empresas que mejor acabaron el viernes fueron la cementera Heidelberg Materials, cuyos títulos ganaron un 3,72 % hasta los 191,10 euros, la automovilística Grupo BMW, cuyas participaciones se revalorizaron un 1,77 % hasta los 83,84 euros, y el banco Commerzbank, que subió un 1,73 % hasta los 34.70 euros.

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En el extremo opuesto, y aparentemente acusando las noticias de tregua por Pascua en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, destacó la armamentística Rheinmetall, que se dejó un 5,95 % hasta los 1.458 euros.

Por su parte, la reaseguradora Hannover Rück perdió un 1,37 % hasta los 273 euros, y la firma de comercio electrónico Zalando se dejó un 1,35 % hasta los 21,98 euros por título.