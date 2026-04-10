El nuevo Parlamento esloveno se constituye con un presidente prorruso

Stevanovic, líder del pequeño partido antisistema y prorruso Resni.ca, fue elegido, además de con los votos de sus 5 diputados, con el apoyo del opositor partido derechista SDS del ultranacionalista y 'trumpista' Janez Jansa (28 escaños), de la democristiana NSI (9) y de los Democrátas (centro-derecha, 6).

En contra votó el gobernante partido liberal GS del primer ministro saliente, Robert Golob, que tras ganar los comicios con una muy ajustada ventaja ostenta 29 de los 90 escaños parlamentarios, solo uno mas que el SDS.

Los diputados de las formaciones Izquierda (5 escalos) y Socialdemócratas (SD, 6) se abstuvieron de votar, destacando que Stevanovic ha sido condenado dos veces por fraude.

Dado el fragmentado espectro político en el Parlamento, la formación del nuevo Gobierno se presenta difícil, ya que la coalición en el poder - un tripartito integrado por GS, SD e Izquierda - controla solo 40 de los 90 escaños de la Cámara

Golob ha llamado a “todas las fuerzas democráticas” a formar un nuevo Ejecutivo bajo su liderazgo, sin que hasta ahora haya logrado el apoyo de otros partidos.

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Stevanovic ha asegurado que no está dispuesto a que su Resni.ca integre un gobierno liderado por Jansa.

Sin embargo, su elección hoy como presidente del Parlamento es vista por muchos observadores como una señal de que sí podría hacerlo y facilitar así el regreso al poder del líder ultra, que ya ha sido primer ministro en tres periodos (2004-2008; 2012-2013 y 2020-2022).