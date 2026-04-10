El rey de Camboya, Norodom Sihamoni, padece cáncer de próstata

La Casa Real camboyana informó en un comunicado que "tras un examen minucioso y exhaustivo" realizado en un hospital de Pekín, los médicos han confirmado que el rey Sihamoni, de 72 años, padece cáncer de próstata.

"Los médicos le han solicitado que permanezca hospitalizado para recibir el tratamiento prescrito y para mantener su salud durante un período de uno a dos meses", apunta el escrito.

El rey Sihamoni ascendió al trono en octubre de 2004 para suceder a su padre, Norodom Sihanuk, quien abdicó por motivos de salud y falleció en 2012 en la capital china.

Hasta entonces el actual monarca era casi un desconocido para los camboyanos al permanecer al margen de los asuntos de su país durante todo el último reinado de Sihanuk, visto como uno de los padres de la Camboya moderna tras tumultuosas décadas de guerra civil.

El actual soberano residió durante más de dos décadas en París, donde se formó como bailarín y coreógrafo, además de, al igual que su padre, ser un gran aficionado a la cinematografía.

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Durante el régimen de terror impuesto por el Jemer Rojo (1976-1979), el entonces príncipe Sihamoni permaneció detenido y confinado con los reyes de Camboya y algunos de sus hermanos en el Palacio Real de Phnom Penh.

Después de ejercer como secretario de su padre, Sihamoni se traslado a París en 1981 donde trabajó como profesor de danza clásica y pedagogía artística en los conservatorios Gabriel Faure, Mozart y Marus Petipa.

En 1991 y tras la firma del Acuerdo de Paz para Camboya, Sihamoni fue nombrado embajador de Camboya ante Naciones Unidas y dos años mas tarde representante permanente de su país ante la UNESCO.

El rey habla con fluidez francés, inglés, jemer, checo y ruso y es considerado el más culto de los miembros de la casa real camboyana.

Soltero y sin descendencia, la enfermedad del soberano abre un periodo de incertidumbre ante una posible sucesión en el trono camboyano.