Elecciones de Perú en cifras: 27 millones de votantes, 35 candidatos y 487 observadores

De los 27,32 millones de electores hábiles, 2,5 son jóvenes y se enfrentan a la urna por primera vez, lo que ha contribuido a la fluctuación de las tendencias electorales, pues han cambiado varias veces de candidato.

Los electores ejercerán su derecho en las 92.720 mesas de votación dentro de los 10.550 locales de votación repartidos dentro y fuera del país, 10.336 en Perú y 207 en el extranjero. En el exterior, hay habilitados 1,2 millones de peruanos para votar, especialmente en Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606) .

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha desplegado a 5.000 fiscalizadores que se repartirán por todas las regiones del país, a los que se sumarán 150 observadores de la misión electoral de la Unión Europea (UE) y también de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La cédula electoral mide 44 centímetros de largo por 42 de ancho, y tiene cinco votaciones simultáneas: a presidentes, a senadores nacionales, a senadores regionales, a diputados y a representantes para el Parlamento Andino.

Salvo la elección presidencial, el resto cuentan con casillas para votos preferentes, donde el votante puede marcar el partido con una cruz y, si quiere, también puede escribir el número de lista que corresponde al diputado o senador que considere.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un total de 37 organizaciones políticas participan en las elecciones, lo que justifica la enorme papeleta, y figuran 36 candidatos presidenciales, aunque uno falleció hace unas semanas, lo que el número de aspirantes a la Presidencia habilitados sean 35.

El panorama político está tan fragmentado que ninguno de los postulantes supera el 16 % de intención de voto, por lo que, casi con toda seguridad, habrá una segunda vuelta el 7 de junio entre los dos más votados.

Lo más probable es que pase la candidata derechista Keiko Fujimori, que es la cuarta vez que se presenta a unas elecciones generales, y junto a ella hay cuatro postulantes que cosechan entre el 8 % y 11 %.

Además, se calcula que este año habrá un porcentaje significativo de votos nulos o blancos por errores que cometan los electores a la hora de sufragar en la particular cédula.

La capacitación de los miembros de las mesas de votación se ha duplicado de dos a cuatro horas respecto a los anteriores comicios y para evitar la tardanza de apertura de los locales. También han multiplicado por dos el número de suplentes.

A tres días de los comicios, alrededor del 55 % de los 834.480 componentes de mesa han recibido su formación.

Una novedad en estas elecciones es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tendrá que resguardar los millones de votos en sus oficinas hasta que el JNE proclame los resultados oficiales, por lo que tendrá que almacenar 453 toneladas de papel.

Para este proceso se han acreditado un total de 487 observadores internacionales, la mayoría integrantes de las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE), que ha desplegado a un equipo de 150 especialistas en todo el país, y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las mesas abren este domingo a las 7:00 hora local (12:00 GMT) y cierran a 17:00 hora local (22:00 GMT). La ONPE espera tener a la medianoche escrutados un 60 % de los votos para la elección presidencial.