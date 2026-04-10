Eritrea y China quieren profundizar sus vínculos bilaterales

Afwerki "reiteró la disposición de Eritrea a consolidar su colaboración constructiva con la República Popular China y destacó la necesidad imperiosa de que China desempeñe un papel más destacado en diversos asuntos mundiales y regionales en estos tiempos tan turbulentos, de mayor agitación e inestabilidad", indicó en la red social X el ministro eritreo de Información, Yemane G. Meskel.

En su encuentro en Asmara, el mandatario africano también habló de "los inmensos recursos naturales y humanos de África y subrayó el inestimable papel que se espera que desempeñe China en el desarrollo y la valorización de esos recursos", explicó el ministro.

Por su lado, según Yemane, el enviado chino "expresó la disposición de China a trabajar con Eritrea para profundizar la actual asociación bilateral estratégica en beneficio mutuo".

Asimismo, Pekín quiere "aprovechar estrategias de desarrollo sinérgicas con el fin de promover conjuntamente la paz y la estabilidad en todo el Cuerno de África", señaló Hu.

Eritrea y China establecieron relaciones diplomáticas en 1993 y ambos países se han mostrado apoyo mutuo en diferentes asuntos durante las últimas décadas.

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Asmara apoya el principio de una sola China -según el cual Taiwán, gobernado de manera autónoma desde 1949, es una "parte inalienable" de China-, mientras Pekín ha rechazado las sanciones unilaterales impuestos al país africano.

Además, China es el mayor socio comercial bilateral de África desde hace al menos 15 años y ha construido numerosos proyectos de infraestructura en el continente, a través de su iniciativa conocida como Nueva Ruta de la Seda y adoptada en 2013 como proyecto estrella de la política exterior del presidente chino, Xi Jinping.

Eritrea, país dirigido desde su independencia de Etiopía en 1991 por el presidente Afwerki, es uno de los regímenes más cerrados y represivos del mundo y se le conoce como la "Corea del Norte de África".