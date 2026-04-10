España asegura que la OTAN no va a participar en ninguna operación en Oriente Medio

De esta manera, el ministro respondió a esta posibilidad que no descartó ayer el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, tras reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Oriente Medio "no está dentro del radio de acción de la OTAN" y, por tanto, no intervendrá, algo que ya expresaron también muchos aliados, según recordó Albares, que comparece en la comisión de Asuntos Exteriores del Senado para explicar la posición de España ante la guerra y el acuerdo sobre Gibraltar, como hizo ayer en el Congreso.

Precisamente en la comisión, algunos grupos políticos pusieron de relieve su preocupación por cómo puede ser a partir de ahora el papel de la Alianza después de que Trump haya sido muy crítico con lo que considera una falta de apoyo de algunos miembros.

El mandatario estadounidense, que amenazó con retirarse de la OTAN, calificó de "cobardes" a los miembros del bloque por no apoyar un plan para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio internacional de crudo y gas y bloqueado por Irán como represalia a la guerra, un conflicto que los países europeos sostienen que no es asunto suyo.