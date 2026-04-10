Expertos ONU celebran la creación de una Comisión de la Verdad sobre abusos del franquismo

La decisión era "largamente esperada" y "contribuirá a brindar reparación a las víctimas y a la sanación de la sociedad española", señalaron los expertos, entre ellos el relator de la ONU para la verdad, la justicia y la reparación, Bernard Duhaime.

La comisión, añadieron, "representa una oportunidad histórica para afrontar un pasado doloroso y revelar la verdad sobre los daños infligidos, así como sobre las circunstancias y responsabilidades que los hicieron posibles".

Creada por el Consejo de Memoria Democrática, la comisión elaborará un informe final con conclusiones y recomendaciones para garantizar la reparación y prevenir la repetición.

Los expertos destacaron el hecho de que también incluya una subcomisión específica para investigar las violaciones cometidas contra mujeres recluidas en centros del Patronato de Protección a la Mujer entre 1941 y 1985.

"Felicitamos a España por iniciar estos procesos para esclarecer la verdad y reconocer la condición de víctimas, lo que se suma a los importantes avances logrados con la adopción de la Ley de Memoria Democrática de 2022", subrayaron.

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No obstante, destacaron que "aún queda mucho por hacer".

En concreto, pidieron que se garantice la responsabilidad penal de los perpetradores, la reparación integral de las víctimas, o el esclarecimiento de la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, entre otras cuentas pendientes.

Firman también el comunicado los relatores de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz), esclavitud (Tomoya Obokata), trata de personas (Siobhán Mullally), violencia contra la mujer (Reem Alsalem) e integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.