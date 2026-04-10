Exportaciones al margen de cobre y litio se dispararon en Chile en primer trimestre 2026

En un comunicado, la fuente subrayó, además, que el mejor mes fue el de marzo, en el que las exportaciones acumularon 4.646 millones de dólares, un 16,8% más que el mismo mes de 2025.

"El hecho más destacado es que, por primera vez en la historia, las exportaciones de servicios alcanzaron 1.020 millones de dólares en un primer trimestre. Este resultado posiciona al sector como el de mayor dinamismo de la oferta exportadora no cobre no litio, con un crecimiento de 18,3% respecto a igual período de 2025", detalló la nota.

"Los subsectores más exportados fueron TICs, con 286 millones de dólares (+15,3%); mantenimiento y reparación, con 258 millones de dólares (+181,4%), impulsado principalmente por servicios aeronáuticos que alcanzaron 248 millones de dólares (+214,5%); y administración, con 97 millones de dólares", agregó.

En cuanto a destinos, "Perú lideró con 280 millones de dólares (+34,1%), seguido de Estados Unidos con 275 millones de dólares (+12,3%) y Colombia con 106 millones de dólares (+11,7%), consolidando a América Latina y Norteamérica como los principales mercados para este tipo de exportaciones".

"Este aumento de las exportaciones de servicios que estamos viendo en los últimos años, es una muestra de la diversificación de nuestra oferta exportadora: ya no solo exportamos bienes, sino también conocimiento, tecnología y soluciones. Con esto, Chile está demostrando que puede competir en los mercados más exigentes del mundo con una propuesta de alto valor agregado" destacó por su parte el director general de ProChile, Ignacio Fernández.

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La nota también subrayó alzas destacadas en exportaciones relacionadas con el sector de la pesca y la acuicultura, con salmón y la trucha, que superaron los 2.000 millones de dólares, "su mayor registro histórico para un primer trimestre".

"Las paltas frescas alcanzaron 108 millones de dólares y las avellanas 70 millones de dólares, ambas con registros máximos históricos para el primer trimestre", concluyó.