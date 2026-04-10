Fiscal general de Ecuador denuncia a jueces que revocaron prisión a alcalde de Guayaquil

La acción fue interpuesta una semana después de que un tribunal de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptara el recurso de apelación y dejara sin efecto la medida cautelar dentro del proceso.

Alarcón sostuvo que la actuación de los magistrados habría sido contraria al deber de diligencia establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Los jueces denunciados son Silvana Velasco, Wiler Choez y Byron Uzcátegui, quienes dispusieron la revocatoria de la orden de prisión preventiva para Álvarez y otros procesados del caso 'Goleada'.

La Asociación de Jueces y Magistrados de Ecuador, núcleo Pichincha, apoyó al tribunal y remarcó en un comunicado que "la justicia se resuelve en audiencia, no en medios".

Además, el juez Carlos Serrano, quien dimitió de su cargo en el Tribunal Penal en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado por presuntas presiones, hizo un llamado a la "independencia judicial", a la que definió como una "garantía estructural, rígida, reforzada del Estado de Derecho".

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El alcalde guayaquileño, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, está recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, a la que llegó después de ser detenido el 10 de febrero por el caso ‘Goleada’, en el que se le imputa lavado de dinero y defraudación tributaria.

A principios de este mes, un tribunal revocó esa orden de prisión, al considerar que los elementos expuestos hasta el momento por el Ministerio Público no eran "suficientes para establecer la existencia del delito" y tampoco la probabilidad de participación de los procesados.

Sin embargo, Alvarez permanece en prisión por una investigación por presunta comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, conocida como 'Triple A', y por otro caso en el que se lo señala por la supuesta manipulación del grillete electrónico impuesto antes de ser encarcelado.

Además, Alvarez ya suma tres pedidos de remoción por ausencia del cargo.