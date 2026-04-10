Honduras designa nuevos embajadores en El Salvador, México y Perú

Los nuevos diplomáticos que hoy juraron ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, son César Pinto Valle, como embajador en El Salvador; Eleonora Ortez, en México, y Vania García, en Perú.

La escueta información oficial subraya que la designación de los tres nuevos embajadores es "con el propósito de fortalecer aun más las relaciones bilaterales con las naciones del mundo".

El nuevo Gobierno de Honduras, que desde el pasado 27 de enero preside Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional, ha venido haciendo cambios de embajadores en varias legaciones diplomáticas y consulares en el exterior.