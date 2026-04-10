India expresa preocupación por muertes civiles en Líbano a horas de diálogos en Islamabad

"Nos preocupan profundamente las informaciones sobre un gran número de víctimas civiles en el Líbano (...) La dirección que están tomando los acontecimientos es muy inquietante", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal.

El portavoz subrayó que la India es un país contribuyente de tropas a la FINUL (Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano), y que está comprometido con la paz y la seguridad del Líbano.

"La India siempre ha subrayado que la protección de los civiles es la prioridad absoluta. Es esencial observar el derecho internacional y respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados", añadió Jaiswal en una rueda de prensa.

Mientras Pakistán e Irán sostienen que el pacto de 14 días anunciado el miércoles amparaba "todos los frentes", la Casa Blanca e Israel insisten en que el Líbano quedó fuera, una discrepancia que amenaza con descarrilar la cumbre antes de su inicio.

Ante este choque, la India, país que ha profundizado en los últimos meses sus relaciones con Israel, ha evitado la mediación directa, optando por una diplomacia centrada en la seguridad de sus nacionales en la región y en la garantía de suministro energético.

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El portavoz confirmó que el ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, viajará a Emiratos Árabes Unidos el sábado, mientras el titular de Petróleo se encuentra en Catar para asegurar que el flujo de energía no se interrumpa pese a la inestabilidad.

La India celebró el jueves el cese de hostilidades entre EE. UU. e Irán, aunque evitó dar crédito a la mediación de su rival histórico, Pakistán, cuyo protagonismo diplomático ha situado a Islamabad en el foco internacional.