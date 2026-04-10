Israel excluye a España del centro de coordinación para Gaza por su "sesgo antiisraelí"

"El sesgo antiisraelí del gobierno de Sánchez es tan flagrante que le ha impedido actuar de forma constructiva en la implementación del plan de paz del presidente (Donald) Trump y en el CMCC, que opera bajo dicho plan", declaró al respecto el ministro de Exteriores, Gideon Saar, en un comunicado.

Según Exteriores israelí, España ha sido notificada formalmente de la decisión, así como Estados Unidos también fue informado con antelación.

El CMCC es el centro multinacional establecido a finales de noviembre en Kiryat Gat (sur de Israel) para avanzar con el plan de paz promovido por Estados Unidos y de cara a una futura reconstrucción y estabilización de la devastada Franja de Gaza.

"En el contexto de la obsesión antiisraelí del gobierno del primer ministro Sánchez y el grave daño que causa a los intereses israelíes -y también estadounidenses-, incluso durante la guerra contra Irán, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, decidió, en coordinación con el primer ministro Benjamín Netanyahu, que España no podrá participar en el CMCC", se añade en el breve comunicado publicado hoy.

Esta medida supone la última escalada en la disputa diplomática entre ambos países, cuyas relaciones se han visto perjudicadas tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva del Ejército israelí en la Franja de Gaza, cuya brutalidad (más de 72.000 muertos) ha sido criticada por el Gobierno español.

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Además, Saar se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra del Ejecutivo español en el último mes por su posición de no participación en la guerra con Irán o sus denuncias de la invasión del sur del Líbano en este contexto.

La más reciente, ayer mismo, cuando el representante de Exteriores israelí calificó como una "desgracia eterna" la reapertura de la embajada de España en Teherán, anunciada previamente por su homólogo español, José Manuel Albares.

Los ataques contra Sánchez también llegaron entonces por parte del ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, quien lo tildó de "completo y absoluto don nadie" tras su mensaje cuestionando la ofensiva israelí contra el Líbano.

"No hay palabras para describir mi desprecio por ti. Eres un completo y absoluto don nadie", escribió en su cuenta de X Chikli en referencia a un mensaje publicado por Sánchez el miércoles sobre el "desprecio por la vida y el derecho internacional" de Israel al lanzar un ataque contra el Líbano, que ha provocado más de 300 muertos, tras el alto el fuego anunciado por EE.UU. e Irán.

Asimismo, hace justo un mes, el Gobierno español cesó a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, de modo que desde entonces quedó al frente de la delegación una encargada de negocios, al mismo nivel que mantiene la Embajada de Israel en Madrid.