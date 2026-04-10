Italia y Venezuela relanzaron las relaciones bilaterales tras liberación de italianos

Durante la reunión, Tripodi destacó "la evolución positiva de las relaciones, especialmente a la luz de la reciente liberación de ciudadanos italianos, que ha contribuido a reabrir un diálogo más constructivo entre Roma y Caracas", se lee en un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores italiano.

No obstante, la diplomática italiana reiteró la petición de su Gobierno para que "se libere a otros presos políticos italianos y se adopten medidas humanitarias para los más vulnerables".

En el ámbito económico, ambas delegaciones analizaron oportunidades de inversión en minería y la modernización del tejido industrial venezolano con el apoyo de la pequeña y mediana empresa italiana.

Italia mostró además su disposición a organizar misiones empresariales y a reforzar la colaboración judicial en la lucha contra el crimen organizado.

"Nuestros dos países pueden emprender una nueva fase de relaciones bilaterales, basada en la confianza, el crecimiento económico y la cooperación concreta" afirmó Tripodi.

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Según datos oficiales, el intercambio comercial entre las dos naciones alcanzó los 417 millones de euros en 2025, una cifra que, según el Gobierno italiano, cuenta con amplios márgenes de crecimiento.