Justicia argentina ordena prueba ambiental en caso contra Uruguay por planta de hidrógeno

El juez federal Hernán Viri, de la ciudad de Concepción del Uruguay (provincia de Entre Ríos), hizo lugar parcialmente al pedido de "prueba anticipada" presentado en marzo por los diputados peronistas Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador Adán Bahl, para mensurar el impacto ambiental que la planta podría provocar en el río Uruguay una vez que entre en funcionamiento.

El magistrado requirió a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente uruguayo que le envíe copias de la solicitud de autorización ambiental previa y el estudio de impacto ambiental que HIF Global debería haber presentado.

Otro de los organismos del Gobierno uruguayo al que se dirigió el pedido del juez Viri es el Registro Nacional de Comercio (RNC), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, con el fin de conocer detalles del modo en que la empresa compone su sociedad, así como identificar quiénes serán los beneficiarios finales de las firmas involucradas.

Además, extendió consultas informativas a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre si el proyecto fue formalmente informado y si la compañía presentó el correspondiente estudio de impacto ambiental transfronterizo, tal como establece el Estatuto del Río Uruguay, acuerdo bipartito.

En conjunto, el juzgado federal dio vía a los reclamos incluidos en la demanda civil presentada por los legisladores contra Uruguay, en un nuevo foco de conflicto que remite al generado a comienzos de siglo por la planta de celulosa de la empresa Botnia, de capitales extranjeros.

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El proyecto de HIF, que prevé una inversión millonaria, contempla la instalación de una planta de producción de metanol a partir de hidrógeno verde, junto con parques de generación de energía solar y eólica en las cercanías de Paysandú.