Justicia de Bolivia condena a 10 años de prisión a exministro por enriquecimiento ilícito

El Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción dictó la condena el jueves en el denominado 'Caso Coimas', proceso que se inició tras una denuncia en contra de Santos presentada el 8 de abril de 2023, indicó a EFE una fuente de la Procuraduría.

Santos y sus excolaboradores, entre ellos el exviceministro de Agua Potable Carmelo Valda Duarte, fueron acusados de haber organizado "una red de corrupción" que cobraba comisiones a empresas para adjudicarles contratos y proyectos de agua, agregó la fuente.

El exministro dijo en su momento que era víctima de una campaña mediática en su contra, pero renunció a su cargo el 13 de mayo de 2023 y fue detenido una semana después, tras haber ejercido en el puesto desde que Arce asumió el Gobierno en noviembre de 2020.

El tribunal también decidió que Santos quede inhabilitado durante ocho años para ejercer cargos públicos tras cumplir su sentencia.

Los excolaboradores hacían la petición de dinero a las empresas, pero después aparecieron como propietarios de varios bienes que en realidad pertenecían al exministro Santos, según las investigaciones.

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Además, se estableció que dos de los exfuncionarios condenados, entre ellos un sobrino del exministro, realizaron operaciones en sus cuentas bancarias por más de un millón de dólares.

La Procuraduría estableció que el daño económico provocado al Estado es de más de 2,3 millones de dólares, por lo que la Justicia ordenó la confiscación de todos los bienes de los sentenciados.