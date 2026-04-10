La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,03 %) entre dudas por el alto el fuego en Irán

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 2,95 puntos hasta quedar en 10.600,53, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, ganó un 0,65 %, o 145,38 enteros, y quedó en 22.351,02 puntos.

La principal perjudicada fue la compañía de energía y metales Metlen, que cayó un 8,81 %, seguida de la contratista militar BAE Systems, que descendió un 3,31 %, y la compañía de software para empresas The Sage Group, que rebajó sus acciones un 2,18 %.

En la otra cara de la moneda, entre los ganadores de la jornada en la City londinense estuvo la empresa de dispositivos médicos Convatec Group, que sumó un 4,46 %, seguido de las mineras Endeavour Mining y Antofagasta, que avanzaron un 3,07 % y un 3,02 % respectivamente.

Por su parte, al término de la sesión bursátil, alrededor de las 16.00 GMT, el precio del barril de petróleo brent se situaba en 97,37 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 1,51 % más que al cierre del día anterior.