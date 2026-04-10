La bolsa de São Paulo enlaza su tercer récord seguido con un alza semanal de casi el 5 %

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró hoy con 197.323 puntos básicos y ya encadena nueve sesiones seguidas en verde.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,0 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,010 reales para la compra y 5,011 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño, lo que supone el menor valor en más de dos años.

En el acumulado semanal, la moneda brasileña ganó cerca de un 3 % con respecto al billete estadounidense.

A pesar del frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre el inicio de las conversaciones de paz, los operadores financieros valoran positivamente que la guerra esté 'en pausa' y confían en una resolución en el corto plazo.

De esta forma, esperan que los impactos económicos sean limitados, considerando como lejana la posibilidad de que los órganos emisores de las principales economías vuelvan a iniciar ciclos alcistas de los tipos de interés.

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Además, la subida de los precios internacionales del petróleo como consecuencia del conflicto también ha aupado al Ibovespa, un índice muy vinculado con el sector de materias primas.

En este contexto, las acciones ordinarias y preferentes de la petrolera estatal Petrobras se anotaron alrededor de un 2,5 %, pese a que hoy bajó el barril brent y el de Texas, referencia en América.

Igualmente, cerraron con fuertes ganancias la operadora de planes privados de salud Hapvida (+13,0 %) y la empresa azucarera y energética Raízen (+7,4 %).

En la otra cara de la moneda, el grupo textil Azzas 2154 encabezó las pérdidas de la sesión al dejarse un 10,0 %.

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió hoy a 33.700 millones de reales (6.700 millones de dólares / 5.700 millones de euros), en 4,1 millones de operaciones.