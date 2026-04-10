La Bolsa española sube un 0,55 % y recupera los 18.200 pendiente de negociaciones con Irán

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ganó 99,4 puntos, ese 0,55 %, y cerró en los 18.204,3 puntos, un nivel que no se veía desde el pasado 27 de febrero, el día anterior al inicio del conflicto en Oriente Medio. En la semana, el selectivo español acumuló ganancias del 3,7 % y en lo que va de año se revaloriza el 5,2 %.

El IBEX arrancaba la jornada con tendencia plana, pero se decantaba pronto por el tono positivo, que mantuvo hasta el cierre, en sintonía con el resto de la mayoría de las principales plazas europeas, animado por la tendencia plana en el precio del petróleo y pese al repunte de la inflación estadounidense.

Repsol perdió un 5,76 % como el valor más castigado del selectivo, después de conocerse que redujo el 1,8 % su margen de refino en el primer trimestre y tras el recorte en la estimación del beneficio por acción de Citi; por detrás, Solaria bajó un 3,71 %; e Indra, un 3,41 %. BBVA lideró los avances (2,58 %), seguido de ArcelorMittal (2,56 %) y Unicaja (1,85 %).