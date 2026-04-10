La disolución de la junta militar birmana da paso al gobierno del general Min Aung Hlaing

Min Aung Hlaing fue elegido la semana pasada presidente de esta nación sumida en el conflicto durante una votación en la Asamblea de la Unión, compuesta por las dos cámaras del Parlamento y controlada por los militares, como parte de las pretensiones del régimen para iniciar una transición política.

Su nombramiento, para un mandato de cinco años, se produjo después de unas elecciones organizadas por la junta entre diciembre y enero, celebradas en un clima de represión en zonas controladas por los militares y que careció de oposición representativa.

Este viernes, Min Aung Hlaing y los vicepresidentes U Nyo Saw y Nan Ni Ni Aye prestaron juramento en el Legislativo en Naipyidó, al tiempo que fue anunciada la disolución del régimen castrense que tomó el poder hace un quinquenio.

Durante más de media hora de discurso, el general golpista defendió la toma de poder por el Ejército al denunciar, sin pruebas, un fraude electoral masivo en los comicios de 2020, en los que arrasó el partido de la nobel de la Paz birmana, Aung San Suu Kyi, con el aval de observadores independientes.

Min Aung Hlaing, quien la semana pasada traspasó a un militar de su confianza el liderazgo del Ejército para poder asumir el cargo político, habló de "devolver al país a la senda democrática", que él mismo usurpó, y de "construir la paz", mientras los soldados bombardean a civiles.

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Esta maniobra institucional busca revertir la condición de Estado paria de Birmania y obtener una legitimidad internacional que el régimen ha ansiado desde el golpe.

Por su parte, opositores políticos y activistas reclamaron a la comunidad internacional y a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que forma parte Birmania, que rechacen los cambios cosméticos del gobierno encabezado por Min Aung Hlaing.

"No se vislumbra ningún cambio positivo bajo el régimen del caudillo Min Aung Hlaing", declaró a EFE U Bo Bo Oo, vicepresidente del partido ilegalizado Liga Nacional para la Democracia (LND), ganador de los comicios de 2020.

La ASEAN mantiene un veto a la asistencia del líder golpista a las cumbre de más alto nivel. En mayo, los líderes políticos del Sudeste Asiático se reunirán en la ciudad filipina de Cebú sin que se conozca, por ahora, si asistirá el presidente birmano.

"La comunidad internacional, incluida la ASEAN y los foros de Naciones Unidas, deben reforzar las medidas coordinadas contra la junta para que ponga fin a sus crímenes atroces y asegurar la liberación de todos los presos políticos", apuntó Ben Lee, director de la ONG Consejo Asesor Especial para Myanmar.

Mientras Min Aung Hlaing juraba su cargo, un grupo de observadores electorales independientes tildó este viernes de "ilegítimos" los comicios que auparon al líder golpista a la presidencia.

El análisis de los comicios por parte de la Red Asiática para Elecciones Libres (ANFREL) determinó que el proceso careció de oposición representativa y un entorno libre donde poder ejercer derechos y libertades, entre otras características por las que no se cumplieron las "condiciones mínimas democráticas".

Amaël Vier, analista electoral, aseguró que "todos los aspectos de las elecciones fueron diseñados para predeterminar el resultado" deseado por el régimen castrense.

Los comicios se celebraron con unos 40 partidos ilegalizados tras la asonada, incluida la LND de Suu Kyi, de 80 años y quien permanece encarcelada desde los primeros instantes de la sublevación militar.