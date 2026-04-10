La flotilla solidaria con Gaza zarpará el domingo de Barcelona con 70 barcos

La salida está prevista desde el Port Vell de la ciudad mediterránea española de Barcelona, anunciaron este viernes los organizadores.

El objetivo es "denunciar las complicidades internacionales y abrir un corredor humanitario por mar y tierra", sintetizó uno de los portavoces, Pablo Castilla.

"Queremos que se ponga el foco en el genocidio y la ocupación que siguen ocurriendo en Palestina y exigir responsabilidades a nivel internacional", subrayó.

Pero no se trata solo de transportar ayuda, sino "contribuir a la recuperación y reconstrucción de las condiciones de vida" de la población palestina gazatí.

La ONG ecopacifista Greenpeace, que participará con el barco MY Arctic Sunrise, justificó su adhesión a la flotilla para seguir "alzando la voz" por Palestina.

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Previa a la salida, se ha organizado una feria con más de 37 entidades, actividades culturales y espacios de debate abiertos al público durante todo el fin de semana.

La organización advirtió de que la misión se desarrolla en un contexto "más complejo que la última vez", marcado por la inestabilidad de Oriente Medio por la grave crisis bélica de la zona y las condiciones atmosféricas de primavera, que pueden dificultar la navegación.

La flotilla retoma una iniciativa similar a la de septiembre de 2025, cuando 42 embarcaciones con 463 personas fueron interceptados por Israel antes de alcanzar la costa de Gaza, lo que impidió completar esa primera misión.

A pesar de los antecedentes, los impulsores aseguran que esta nueva acción "se ajusta al derecho internacional", y aseguraron que llegarían al destino previsiblemente a principios de mayo, tras atravesar todo el Mediterráneo de oeste a este.