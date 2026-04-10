La OMS mantiene bajo el riesgo de gripe aviar pese al primer caso en humanos en Europa

Ginebra, 10 abr (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló este viernes que el riesgo para la población general que presenta el virus de la gripe aviar en humanos se mantiene "bajo", aunque indicó que continuará la vigilancia, después de detectarse en Italia a finales de marzo el primer caso del subtipo A(H9N2) en toda Europa.