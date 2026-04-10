La producción industrial de México cayó un 1,3 % interanual en febrero

El dato fue resultado del descenso interanual de las manufacturas (-2,2 %) y de la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas (-1,5 %), pese a los avances en la minería (1,1 %) y la construcción (0,8 %).

Por otro lado, el indicador mensual de la actividad industrial (IMAI) se elevó en febrero respecto al mes anterior un 0,4 % en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

Esto se debió a los aumentos mensuales en las manufacturas (0,7 %), la minería (0,6 %) y la construcción (0,3 %), aunque hubo una caída en la generación de energía eléctrica, suministro de agua y de gas (-1,4 %).

Las cifras reflejan el comportamiento de la economía de México, que creció un 0,6 % en 2025 y se elevó un 1,8 % de octubre a diciembre, lo que permitió a la economía recuperarse de una contracción del 0,3 % registrada en el tercer trimestre, según las cifras definitivas del Inegi.