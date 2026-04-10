Los asesinatos y la impunidad continuaron en 6 meses de tregua en Gaza, denuncia la ONU

El alto número de asesinados "refleja un continuo desprecio por las vidas palestinas, facilitado por una impunidad generalizada", aseguró el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado para recordar los seis meses de alto el fuego.

El alto comisionado denunció que, por ejemplo, las fuerzas israelíes continúan disparando a palestinos acusados de aproximarse a la denominada 'línea amarilla', límite tras el cual se han replegado los soldados de Israel y que en palabras de Türk es "cambiante y mal señalizada".

"Atacar a civiles que no participan directamente en las hostilidades constituye un crimen de guerra, independientemente de su proximidad a las líneas de despliegue", afirmó el alto comisionado.

Agregó que el sufrimiento de los gazatíes se ha visto agravado por las restricciones que Israel sigue imponiendo a la entrada y circulación de ayuda humanitaria, sumadas a la destrucción de infraestructuras civiles y al ataque a estructuras de seguridad y administración civil.

"Tras dos años y medio de crímenes reiterados a la vista del derecho internacional, cometidos con una impunidad generalizada, y con decenas de miles de civiles palestinos muertos, la comunidad internacional debe ir más allá de las palabras", afirmó Türk.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El alto comisionado urgió en este sentido a que se emprendan acciones significativas para poner fin a los abusos, garantizar la rendición de cuentas y "lograr que los palestinos puedan iniciar la reconstrucción de sus hogares y su comunidad".