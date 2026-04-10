Los diez momentos de la campaña presidencial de Perú: insultos, imitaciones y anécdotas

El empresario Rafael López Aliaga, candidato del ultraderechista partido Renovación Popular, lideraba las encuestas hasta hace pocas semanas, y su caída se aceleró cuando llamó "gente de mierda" a manifestantes que le lanzaban huevos durante un mitin en Andahuaylas.

En distintas ciudades del sur, donde más de 50 personas murieron en las protestas antigubernamentales de 2023 tras el encarcelamiento del izquierdista presidente Pedro Castillo, la población ha recibido hostilmente a los candidatos de derecha que respaldaron la actuación de las fuerzas estatales y defendieron que se disparara a los manifestantes que calificaron de "terroristas".

El comunicador Phillip Butters, otra figura mediática que llamó "terroristas" a los manifestantes de las protestas de 2023, buscó ser candidato presidencial y tuvo que salir escoltado por una veintena de policías de la ciudad de Juliaca, mientras un tumulto le lanzaba basura, líquidos y hasta orines.

Carlos Álvarez, famoso cómico de Perú por imitar a políticos en televisión, también recurrió a las imitaciones de sus rivales en campaña electoral, especialmente a César Acuña (Alianza Para el Progreso). Sus mitines fueron por momentos espectáculos de comedia.

Había muchas expectativas en la participación en el debate electoral del centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), pero llegó más de media hora tarde por un enorme atasco de tráfico con motivo del inicio de los días festivos de Semana Santa. Tuvo que llegar en una moto de Policía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pedro Castillo estuvo presente con su sombrero, que prestó a su exministro Roberto Sánchez, candidato del izquierdista partido Juntos por el Perú (JP) que ha hecho la "ruta castillista" para reanudar el proyecto del exmandatario y lograr su liberación.

En el debate, la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) recurrió a la jerga juvenil para anunciar que iba a "ghostear" (ignorar) a su rival Mesías Guevara, del centrista Partido Morado, pero este le respondió que, en ese caso, la iba a "papear" (ganar abrumadoramente), otro término muy de moda entre los jóvenes.

El derechista Acuña, cuyo lema es "plata como cancha" (dinero a montones), ha basado su campaña en aparecer en transmisiones de los 'streamers' más populares de Perú, bajo el manto de sospecha de haber sido presuntamente beneficiarios del eslogan del candidato.

Vladimir Cerrón, líder del marxista partido Perú Libre, hizo campaña por videoconferencia y no pudo participar en el debate ni en actos presenciales al llevar ya tres años en la clandestinidad, prófugo de la Justicia frente a una orden de prisión preventiva.

El empresario y exalcalde de Lima Ricardo Belmont de 80 años, irrumpió en la carrera presidencial con su legión "espartanos", como llama a sus seguidores en Facebook, y al impulso que le ha dado su hija Kristen, de 18 años, en Tik Tok.

Un sector de la población promovió la campaña "Por estos no", incitando a no votar por los partidos que actualmente están en el Congreso, a los que se les ha calificado como el "pacto mafioso" que protegió a la expresidenta Dina Boluarte frente a las muertes en las protestas y escándalos de corrupción, y que ha promovido una serie de leyes llamadas "procrimen".