Los índices de popularidad de Putin siguen cayendo a los niveles previos a la guerra

"El índice de aprobación de la gestión del Presidente del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 fue del 67,8 % (2,3 puntos porcentuales menos respecto a la semana anterior)", comunicó VTSIOM en su página web.

De este modo, según las encuestas oficialistas, el índice de respaldo de la gestión de Putin se ha desplomado a niveles anteriores a la guerra, cuando entre el 14 y 20 de febrero de 2022 el 64,3 % de los encuestados aprobaba en su trabajo.

En los años de guerra VTSIOM no había mostrado nunca un porcentaje menor del 70 % en dicho índice.

En relación con otro indicador, el de confianza en Putin, éste también cayó 0,8 puntos porcentuales (al 73,8 %), mientras que el del primer ministro, Mijaíl Mishustin, se sitúa en 55,1 %, manteniendo el tercer puesto el líder comunista, Guenadi Ziugánov (33,3 %).

El nivel de apoyo al partido gobernante, Rusia Unida, también volvió a caer hasta el 29,7 % a medio año de las elecciones parlamentarias.

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Fuentes internas de la administración presidencial rusa citadas por el portal opositor Meduza admitieron que la aprobación de Putin por parte de los ciudadanos rusos está cayendo.

Meduza sostiene que el último descenso se debe principalmente a las restricciones de internet y al bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram.

"Están ocurriendo demasiadas cosas (negativas), desde el constante aumento de los precios hasta el creciente hartazgo con la guerra. Es difícil evaluar la contribución del bloqueo en sí", señaló la fuente al portal independiente.

Además del empeoramiento de las condiciones económicas, que se reflejan en el aumento del cierre de negocios, caída de ingresos y desplome de la demanda, otros factores que podrían contribuir al descontento de los rusos es el elevado número de bajas de los combatientes rusos y el estancamiento del frente de guerra.

A ello hay que sumar la reciente y masiva campaña de sacrificio de miles de cabezas de ganado de granjas particulares en Siberia, lo que ha desatado la indignación popular.