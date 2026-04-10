Los Tres presentan nuevo disco, el primero de la formación original desde los años 90

Tras el reciente éxito histórico de la gira "La Revuelta", que congregó a miles de fans en Chile y México, Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Roberto "Titae" Lindl y Francisco "Pancho" Molina cumplen así con la promesa de grabar un nuevo álbum por primera vez desde la década de los noventa, cuando se separaron en la cima de su éxito.

El reencuentro tuvo lugar en los estudios de Abbey Road, en Londres, y arrancó en 2025 con el objetivo de volver a capturar ese característico "sonido al hueso" que los hace únicos en el espectro del pop-rock sudamericano, al que siempre añaden factura técnica impecable y una artesanía sonora muy creativa.

"La energía cruda pero sofisticada, que ha definido a la banda desde siempre, está presente en diferentes aspectos, desde la complejidad rítmica hasta las texturas de las guitarras, que en el conjunto final fluyen naturalmente. El disco respira un aire de alta fidelidad que hace justicia a su legado", explicó la banda en un comunicado.

"En cuanto a producción, el equilibrio instrumental pasa por la interacción de los elementos, donde la guitarra de Ángel Parra y la batería de Pancho Molina recuperan ese diálogo característico que definió el sonido del rock chileno de los 90. A este engranaje se suma el trabajo impecable de Titae Lindl en el bajo, aportando la solidez y el pulso elegante necesarios para sostener la intensidad del álbum", agregó.

"En lo lírico, Álvaro Henríquez transita entre la agudeza irónica y una intensidad emocional sobrecogedora, entre relatos retóricos y desde el cotidiano, sostenidos por una interpretación vocal nítida y protagonista, permitiendo apreciar cada matiz de su característica entrega interpretativa, reafirmando su lugar como uno de los grandes narradores del rock en español" detalló.

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Junto al disco, Los Tres presentaron un nuevo videoclip, algo no muy habitual en estos tiempos pero que sí retrotrae a los años noventa, los de mayor éxito del grupo, titulado 'Como llegaste te vas', correspondiente al segundo sencillo, una canción que mantiene su tradición de mezclar "las raíces de las músicas populares chilenas y latinoamericanas".

El nuevo trabajo está disponible en las principales plataformas digitales del mundo y la banda tiene previsto presentarlo en directo en cuatro conciertos en Chile.