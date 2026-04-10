Madrid y Barcelona, entre los consulados del mundo con más peruanos para votar el domingo

Tan solo figuran detrás de Buenos Aires (unos 115.000) y Santiago de Chile (alrededor de 114.000).

Los residentes fuera del país que podrán votar son 1,21 millones, el 4,4 % del padrón nacional. La mayoría vive en América (757.697) y Europa (403.388), y concentrados principalmente en España (219.545), Estados Unidos y Argentina.

Desde 2020, los peruanos emigrados al extranjero conforman un distrito electoral. En esta ocasión votarán para elegir al presidente y los dos vicepresidentes de la República, un senador y dos diputados, además de 30 senadores nacionales (se vuelve a un sistema bicameral) y representantes del Parlamento Andino.

Los residentes en España podrán votar en 14 localidades dependientes de los cinco consulados generales: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao.

Los centros de votación se encuentran en Madrid, Barcelona, Salamanca, Vigo, Zaragoza, Bilbao, Oviedo, Almería, Málaga, Sevilla, Valencia y las ciudades insulares atlánticas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria y la mediterránea de Palma (Mallorca).

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Como novedad, los votos depositados en el extranjero serán enviados a Perú custodiados por funcionarios para garantizar la transparencia del recuento.

En el caso de España, saldrán el lunes en vuelos directos a Lima desde Barcelona y Madrid.

A Barcelona llegarán, protegidos por representantes oficiales, los votos de Zaragoza, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Mallorca y Vigo, así como del Principado de Andorra, informaron a EFE fuentes de la embajada peruana.

A pesar de sufrir un decenio de inestabilidad política, con ocho presidentes en este periodo, Perú crece a un 3 % anual los últimos años, con una previsión igual para 2026 y 2027; tiene una deuda pública del 30 % del PIB y una inflación del 2 %.

Sin embargo, la inseguridad por el auge del crimen organizado se ha vuelto la principal preocupación nacional de los peruanos.

En este ambiente concurrirán 35 candidatos presidenciales. La derechista Keiko Fujimori (hija del expresidente fallecido Alberto Fujimori) encabezaba las últimas encuestas con un 14 % de apoyo electoral, por delante del cómico derechista Carlos Álvarez (9 %).

A continuación se sitúan dos excaldes de Lima: el ultraderechista Rafael López Aliaga (8 %) y Ricardo Belmont (6 %).

En caso de que ninguno saque la mitad más uno de los votos, como parece, habrá una segunda vuelta el 7 de junio entre los dos con más papeletas válidas.