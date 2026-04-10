Mette-Marit de Noruega usa por primera vez una cánula nasal de oxígeno en un acto público

Según informó la agencia noruega NTB, la princesa portaba ese dispositivo por primera vez en un acto de trabajo, durante una recepción en el Palacio Real de Oslo de atletas que participaron en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina a cargo de toda la familia del príncipe heredero de Noruega.

El país nórdico envió a dicho evento deportivo quince atletas que lograron para su país ocho medallas.

La última vez que toda la familia del príncipe Haakon, compuesta también por los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, participaron juntos en un acto público fue durante la pasada Navidad, según NTB.

Mette-Marit reapareció el pasado 24 de marzo en un acto oficial casi dos meses después en la audiencia ofrecida en el Palacio Real de Oslo a los reyes de los belgas, de visita en ese país escandinavo, después de que causara inquietud su estado de salud.

Se ha especulado con que su enfermedad requiera un trasplante de pulmón, aunque, además de problemas de salud, la princesa noruega se ha enfrentado a meses difíciles por revelaciones sobre su amistad con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein y el juicio a su hijo Marius Hoiby.

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Éste, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon, ha sido juzgado en un proceso en el que está acusado de 40 delitos, incluidos cuatro casos de violación, y cuya sentencia se espera en unos tres meses.

Según NTB, una reciente encuesta publicada en el periódico digital Nettavisen, un 40 % de la población noruega decía tener una opinión negativa o muy negativa de la princesa Mette-Marit.