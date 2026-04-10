Milán gana un 0,59 % y sigue su recuperación tras alto el fuego en Irán

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,64 %, hasta los 50.045,28 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 518 millones de acciones por un valor de 4.419 millones de euros (unos 5.179 millones de dólares al cambio).

El principal parqué italiano terminó esta semana de forma muy distinta a cómo la empezó gracias al alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, que ha tranquilizado las aguas del golfo Pérsico y del estratégico estrecho de Ormuz.

En esta recuperación, lo títulos más beneficiados este viernes han sido la cementera Buzzi (5,66 %); la firma de moda Brunello Cucinello (5,25 %), la fabricante de cables Prysmian (3,63 %), Stmicroelectronics (3,47 %) o el gigante del motor Stellantis (2,59 %).

Por el contrario, entre las pérdidas destacaron importantes compañías de hidrocarburos: las petroleras Eni y Saipem cedieron un 1,96 % y un 1,31 %, respectivamente, y la siderúrgica para esta industria, Tenaris, perdió un 0,86 % de su valor.

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Pero particularmente significativos han sidos los números rojos en el sector de la defensa, penalizados por la posibilidad de que termine la guerra en Irán: la aeroespacial Avio cedió un 5,42 % y gel gigante del sector Leonardo cayó un 5,27 %.