Mueren 13 miembros de las fuerzas libanesas en ataques israelíes contra sede gubernamental

"El 10 de abril de 2026, ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo el edificio gubernamental de Nabatieh, sede de la Dirección Regional de Seguridad del Estado de Nabatieh", indicó en un comunicado el cuerpo policial conocido como Seguridad del Estado del Líbano.

"Este ataque provocó la muerte de 13 miembros de la Seguridad que continuaban cumpliendo con su deber al servicio de la ciudadanía en las delicadas circunstancias que atraviesa el Líbano", agrega la nota.

Según un comunicado de la Presidencia libanesa, el jefe de Estado, Joseph Aoun, aseguró que atacar a las instituciones estatales y a los organismos de seguridad "no disuadirá al Líbano de defender su derecho a proteger su territorio y preservar su soberanía".

Lo hizo durante una conversación con el jefe de la Seguridad del Estado, Edgar Lawandos, para darle el pésame.

Por su parte, el primer ministro, Nawaf Salam, subrayó que los bombardeos no hacen más que reforzar la "determinación" del Líbano para lograr un cese de hostilidades con Israel.

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"Nuestras más sinceras condolencias al pueblo de Nabatieh por sus mártires, tanto civiles como miembros de la Seguridad del Estado, que fallecieron como consecuencia de los ataques israelíes dirigidos contra el Palacio de Gobierno de Nabatieh, sus alrededores y su mercado", indicó, dando a entender que el alcance de las acciones fue todavía más amplio.

La ciudad de Nabatieh, capital de la provincia homónima, está prácticamente vacía de población a consecuencia de la intensa campaña aérea iniciada por Israel el pasado 2 de marzo, y a la que también se ha sumado una invasión terrestre en el sur del Líbano.

El conflicto deja ya al menos 1.888 muertos, 6.092 heridos y más de un millón de desplazados en el territorio libanés.